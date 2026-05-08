Bakan Kurum: İklim değişimi şehirlerdeki riskleri büyütüyor

Türkiye 'nin COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği sürecine ilişkin hazırlıkları sürüyor.

Bu kapsamda COP-31'in eylem ajandasının başlıklarından biri olan Dirençli Şehirler teması kapsamında Hatay 'da Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler paneli düzenleniyor.

Panele farklı ülkelerden bakan ve bakan yardımcıları ile uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri katılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP-31 Başkanı Murat Kurum , panelde açılış konuşması gerçekleştirdi.

“DÜNYAMIZIN KORUNMASI İÇİN GÜÇLÜ BİR İRADE ORTAYA KOYUYORUZ”

"Şehirlerimizin geleceği, ortak evimiz dünyamızın korunması ve çocuklarımızın istikbali için hep birlikte çok güçlü bir irade ortaya koyuyoruz." diyen Bakan Kurum, iklim değişikliğinin şehirlerdeki riskleri büyüttüğünü söyledi.

Geçen hafta Gaziantep'i vuran süper hücreyi anımsatan Bakan Kurum, "Hatay'da ve bu coğrafyada 11 ilimizi etkileyen bir deprem yaşadık. Geçtiğimiz sene şehirlerimiz su kıtlığıyla karşı karşıya kaldı. Bu sene barajlarımız doldu. Fazla suyu barajlardan bırakmak durumunda kaldık." dedi.

"YOLCULUĞUN MERKEZİNE İNSANIMIZI KOYDUK"

Afet yönetiminin güçlü bir koordinasyon gerektirdiğini vurgulayan Kurum, "Kentsel dirençlilik ise bütün bu çabaları ekonomiyi, şehri ve yaşam kalitesini birlikte güçlendiren bir şehircilik vizyonuna dönüşüyor." şeklinde konuştu.

COP-31 başkanı olarak Hatay'da bulunmanın kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Kurum, "Bu yolculuğun merkezine hep insanımızı koyduk. Çözümü şehirlerde büyütmek için insan merkezli şehirleri küresel gündemin ana başlıklarından biri yapmak istiyoruz." dedi.

"ZİRVE SADECE TEKNİK TOPLANTI DEĞİL"

Kasım ayında Antalya'da yapılacak zirveyi sadece teknik bir toplantı olarak görmediklerini söyleyen Kurum, "Bu süreci şehirlerin sorunlarına cevap veren, yerel yönetimlerimizin gücünü görünür kılan, sözleri somut sonuçlara dönüştüren bir platform olarak değerlendiriyoruz. Hatay'daki program Türkiye'nin iklim ve şehircilik vizyonunun sahadaki en anlamlı duraklarından biridir." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini anımsatan Bakan Kurum, "Hatay bize acının yanında umudu ve yeniden kurma iradesini de hatırlatıyor. Bu şehirleri hep birlikte ayağa kaldırdık." dedi.

Türkiye'nin 6 Şubat 2023 günü tarihinin en uzun gününü yaşadığını söyleyen Kurum, "14 milyon insanımız bu felaketten doğrudan etkilendi. Bu geniş coğrafyada büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldık." ifadesini kullandı.

Kurum şöyle devam etti:

"- Geldiğimiz noktada tüm şehirlerimizi tarihi yerleri de dahil olmak üzere ayağa kaldırdık. Tüm bu çalışmaları yaparken hızımızı saatte 23, günde 550 konuta ulaştırdık. Bu toplantı bittiğinde deprem bölgesinde 23 konut bitecek. 27 Aralık 2025 itibariyle de 6 Şubat'ta yaşadığımız acının yerine mutluluk geldi. 11 ilimizde 455 bin konut ve iş yerini tamamlayarak büyük bir coşkuyla hak sahibi vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim etti.

- Size 455 bin konutu şöyle anlatayım. Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü bakımından Bulgaristan ve İzlanda kadar bir ülkeyi iki yılda alt yapısı, okulları, iş yerleri, topyekun bir şehircilik anlayışıyla inşa ettik."