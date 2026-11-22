Antalya'da 9 Kasım'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31 ), Anadolu Salonu'ndaki "COP31 Genel Kurul Kapanış Oturumu" ile devam etti.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kapanış oturumuna katıldı. Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, zirveye katılan ülkelere mutabakat çağrısı yaptı. Hala ülkelerle görüştüklerini, bu noktada umudu kaybetmediklerini belirten Kurum, Antalya'dan Antalya Mutabakatını çıkarmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Çok önemli bir gayret ortaya koyduklarını dile getiren Kurum, "Son metni sekretaryaya gönderdik. Birazdan tüm ülkelere gönderilecek. Yine o metin üzerinde uzlaşılarımız devam edecek. Sabah 10.00-10.30 itibarıyla genel kurulumuza Örtü Kararımızı getirmek istiyoruz." diye konuştu.

"YOL HARİTASI BELLİ"

Daha sonra Genel Kurul'a hitap eden Bakan Kurum, çabaların dünyanın içinde bulunduğu bu kritik dönemde çok taraflılığı ve konsensüsü sağlamak, güveni yeniden tesis etmek ve Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yılında uygulamanın sahaya inmesini sağlamak için olduğunu belirtti.

Yol haritasının belli olduğunu, Örtü Kararın üçüncü ve son versiyonunun kısa zaman içinde yayımlanacağını aktaran Kurum, "Sekretaryaya bu kararı gönderdik. Onlar da gerekli hukuki incelemeleri yapıyorlar ve sizlerle paylaşacaklar. Bu gece sizlerden bu karara dikkatle bakmanızı bekliyoruz. Gece boyunca sürecek gayretli çalışmalarınız kapsamında tarafların metin üzerinde anlaşma sağlayarak bize gelmeleri için sabah saat 06.00'ya kadar süreleri bulunmaktadır. Yarın sabah saat 09.00'da yeniden toplanacağız. Kalan konularda uzlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.