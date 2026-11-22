Bakan Kurum'dan COP31 çağrısı. "Antalya Mutabakatı'nı çıkaralım"
22.11.2026 02:59
COP31, Anadolu Salonu'ndaki Genel Kurul Kapanış Oturumu ile devam etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Genel Kurul Kapanış Oturumu öncesi ülkelere uzlaşı çağrısı yaptı: Antalya'dan Antalya mutabakatı çıkarmak için çalışıyoruz.
Antalya'da 9 Kasım'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Anadolu Salonu'ndaki "COP31 Genel Kurul Kapanış Oturumu" ile devam etti.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kapanış oturumuna katıldı. Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, zirveye katılan ülkelere mutabakat çağrısı yaptı. Hala ülkelerle görüştüklerini, bu noktada umudu kaybetmediklerini belirten Kurum, Antalya'dan Antalya Mutabakatını çıkarmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.
Çok önemli bir gayret ortaya koyduklarını dile getiren Kurum, "Son metni sekretaryaya gönderdik. Birazdan tüm ülkelere gönderilecek. Yine o metin üzerinde uzlaşılarımız devam edecek. Sabah 10.00-10.30 itibarıyla genel kurulumuza Örtü Kararımızı getirmek istiyoruz." diye konuştu.
"YOL HARİTASI BELLİ"
Daha sonra Genel Kurul'a hitap eden Bakan Kurum, çabaların dünyanın içinde bulunduğu bu kritik dönemde çok taraflılığı ve konsensüsü sağlamak, güveni yeniden tesis etmek ve Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yılında uygulamanın sahaya inmesini sağlamak için olduğunu belirtti.
Yol haritasının belli olduğunu, Örtü Kararın üçüncü ve son versiyonunun kısa zaman içinde yayımlanacağını aktaran Kurum, "Sekretaryaya bu kararı gönderdik. Onlar da gerekli hukuki incelemeleri yapıyorlar ve sizlerle paylaşacaklar. Bu gece sizlerden bu karara dikkatle bakmanızı bekliyoruz. Gece boyunca sürecek gayretli çalışmalarınız kapsamında tarafların metin üzerinde anlaşma sağlayarak bize gelmeleri için sabah saat 06.00'ya kadar süreleri bulunmaktadır. Yarın sabah saat 09.00'da yeniden toplanacağız. Kalan konularda uzlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.
Kurum, zirveye katılan ülkelere "İnanıyorum ki buradan çok güzel sonuçlarla ayrılabiliriz. Dünya bizden bunu bekliyor. " diye seslendi.
"ARAMIZDAKİ MESAFE KAPANIYOR"
Halen umudunun olduğunu, bu salondan, Antalya'dan çok güzel kararlar alınabileceğine inancının bulunduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti: "Aramızdaki mesafe kapanmaktadır. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ve köprüyü tamamlamak için gereken siyasi irade bu salonda mevcuttur. Başkanlık olarak Avustralyalı dostlarımızla birlikte Antalya'dan başarılı ve somut sonuçlar üreten bir COP ile ayrılmamız için bütün taraflarla birlikte aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Emekleriniz ve işbirliğiniz için her bir delegeye, her bir ülke temsilcisine teşekkür ediyorum. İstiyorum ki müzakere yollarımız, örtü karara ilişkin adımlarımız artık bütün ülkeleri bir mutabakata getirdik diye değerlendiriyorum. Muhakkak eksikler, muhakkak çözülmesi gereken konular vardır ama bu kararları hayata geçirirsek hep birlikte burada çalışmalarımızın, alın terimizin karşılığını alacağız diye değerlendiriyorum. Ben tekrar gayretleriniz için, üstün çalışmalarınız için her birinize, her bir arkadaşıma, dostuma teşekkür ediyorum ve COP'un bu toplantısına ara veriyorum.
"DÜNYA BİZDEN BUNU BEKLİYOR"
İnanıyorum ki buradan çok güzel sonuçlarla ayrılabiliriz. Dünya bizden bunu bekliyor. Salonun dışında gerçekten iklim değişikliğinin etkileriyle yaşayan insanlar, çocuklar, anneler, babalar bizden bunu bekliyor. Hepimizin çok önemli sorumlulukları var ve bu sorumluluklar dahilinde sonuca ulaşabilmek, uygulamayı hızlandırabilmek adına sizlerin bugüne kadar göstermiş olduğunuz o özverili çalışmaya, gayrete davet ediyorum."