Bakan Memişoğlu: 462 bin sağlık çalışanı bayram boyunca sahada olacak

Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetleri kesintisiz şekilde sürdürülecek. Açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 'ndan geldi.

Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; bin 131 kamu sağlık tesisinde görev yapan 416 bin 689 personelin görev başında olacağını belirtti.

Sağlık Bakanı; 5 bin 506 evde sağlık personeli, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli 3 bin 813 ekibi ve 40 bin çalışan ile birlikte toplam 462 bin 198 sağlık çalışanının bayram boyunca sahada olacağını duyurdu.

Bakan Memişoğlu "Büyük sağlık ailemizin her bir ferdinin Kurban Bayramı’nı gönülden kutluyor; milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakarlıklar için teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.