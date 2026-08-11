Bakan Tekin: Çerçeve yasanın kabulü bir milat

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürleri, dört bakan yardımcısı ve bakanlık merkez teşkilatındaki genel müdürlerle birlikte Şırnak 'ta buluştu.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Tekin, Vali Birol Ekici ile görüştü.

ÇERÇEVE YASA TEŞEKKÜRÜ

Tekin, ardından Valilik binası içerisindeki toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının önemine işaret ederek, bu sürece katkı veren herkese müteşekkir olduğunu söyledi.

Türkiye'yi bu sürece getiren adımlara değinen Tekin, şunları kaydetti:

"- Sayın Cumhurbaşkanımız 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarken 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' mottosuyla hareket etti ve Türkiye'de özellikle etnik ve dini kimliği sebebiyle temel hak ve hürriyetleri elinden alınan herkese hakkını teslim edecek bir politika anlayışını Türkiye'de başlattı.

- 2002 yılında iktidara gelir gelmez OHAL uygulamasının kaldırılmasından önce, söylediğim dili, dini, etnik kimliği sebebiyle ötekileştirilen, temel hak ve hürriyetlerini kullanması engellenen herkese bu anlamda sorun çözücü bir mantıkla yaklaştı. 2002 öncesinde Türkiye'de bu bölgede insanlar kendi dillerini konuşamıyorlar, etnik kimliklerini ifade etmekte sıkıntı yaşıyorlardı. Atalarının, dedelerinin toprağı olan köylerde yaşama hakları ellerinden alınmıştı.

- 2002'den itibaren atılan demokratikleşme adımlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşmasındaki bir cümle çok önemliydi. 'Artık temel hak ve hürriyetlerin, insan haklarının, misafir değil ev sahibi olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz.' demişti. O tarihten itibaren de bu anlamda gerek yasal düzenlemeler gerekse politik kararlar çerçevesinde Türkiye'de dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen yasal düzenleme için toplumsal bir zemin oluştu ve geçtiğimiz yıl Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin de girişimleriyle, onun başlattığı süreçle de bu yasal düzenleme hayata geçti.

“MİLAT OLARAK KABUL EDİLECEK KADAR ÖNEMLİ”

- Hem ekonomik kalkınma, bölgesel yatırımlar, toplumun huzuru hem de toplumsal barış anlamında Türkiye'de dünün bir milat olarak kabul edilecek kadar önemli olduğuna inanıyorum. Bize düşen gerek kamu politikası uygulayıcılarına gerek vatandaşlara, bu sürece bundan sonra aynı niyetle aynı samimiyetle sarılarak, manipüle edilmesini, sabote edilmesini hep birlikte engelleyerek süreci nihayetinde arzu edilen noktaya taşımak için hep birlikte çalışmaktır.

- Hem Milli Eğitim Bakanı olarak hem de bu ülkeyi seven, bu ülkenin, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyan bir vatandaş olarak bu sürece sadakatle sarılacağımı, üstüme düşen her ödevi yerine getireceğimi de ifade etmek isterim."