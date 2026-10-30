Bakan Tekin: Protesto hakkı gece gizlice okula girmek değildir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da gazetecilerle bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Bakan Tekin, İstanbul'da bir okul ziyareti esnasında kendisini protesto eden pankart astığı için 4 gün tutuklu kalan iki üniversite öğrencisi hakkında konuştu.

"Protesto hakkı, gecenin bir vakti okula gizlice girerek böyle bir şey yapmak değildir." ifadelerini kullanan Bakan Tekin, "Pankart indirilmiş ve güvenlik kamerası kayıtlarından bunu kimin yaptığına dair emniyet kendi çalışmasını yapmış." dedi.

Olaydan kendisinin haberinin olmadığını da sözlerine ekleyen Bakan Tekin, "Olay şikayete bağlı değil. Resen soruşturma başlatılmış. Olayı gerçekleştirenlerin o liseyle alakası yok." açıklamasında bulundu.

META'YA DAVA

Bakan Tekin, Bakanlığın Facebook, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya platformlarının ana sahibi Meta'ya açacağı davaya ilişkin son durumu paylaştı.

Dava dilekçesinin hazırlık aşamasında olduğunu belirten Tekin, "Şimdi Meta, daha sonra diğer platformlar da olabilir." diye konuştu.

İLKOKULDA 2. ÖĞRETMEN FORMÜLÜ

İlkokul birinci ve ikinci sınıfların yaş grubu itibarıyla birbirine daha yakın gruplar olduğunu da sözlerine ekleyen Tekin, "Dolayısıyla ilkokul sınıf öğretmenlerini bir ve ikiyi okutanlar, üç ve dördü okutanlar diye ayrılsa acaba nasıl olur, ne düşünüyor diye öğretmenlerimizin fikrini alıyoruz." dedi.