Bakan Tekin: Veliler rahatlıkla çocuklarını okullara gönderebilir

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile birlikte süreci şeffaf bir şekilde sürdüreceklerini belirtti.

Tekin, ayrıca İçişleri Bakanlığı ile yapılacak ortak çalışmalar neticesinde okullara güvenlik kuvvetleri konuşlanacağını söyledi.

“VELİLER RAHATLIKLA ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDEREBİLİR”

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak sürecin içinde olduklarını dile getiren Bakan Tekin, "Çocuklarımız ve ailelerimizde ortaya çıkan tedirginliği giderecek, İçişleri Bakanlığımız ile okullarda kısa vadeli güvenlik tedbirleri alacak bir dizi etkinlik başlattık." dedi.

Şu anda İçişleri Bakanlığı bünyesindeki güvenlik kolluk kuvvetlerinin bütün okullarda çocukların güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmesi için çalışmalarını devam ettirdiklerini dile getiren Tekin, "Velilerimiz rahatlıkla çocuklarının okullarımızda eğitim öğretime devam etmelerini sağlayabilirler." diye konuştu.