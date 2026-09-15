Bakan Tekin'den açıklama. 12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalıp kısalmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

AA Editör Masası'nın konuğu olan Tekin, zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini söyledi.

Tekin, şu an böyle bir gündemlerinin olmadığını belirterek kısa vadede böyle bir düzenleme yapılmayacağını kaydetti.

ÖĞRETMENLERE BEYAZ ÖNLÜK DÜZENLEMESİ

Bakan Tekin, öğretmenlerin beyaz önlük giymesine ilişin düzenlemeye de değindi.

Alınan hiçbir kararın anlık olmadığını, sahadan gelen şikayetler ve eleştirileri takip ettiklerini söyleyen Bakan Tekin, velilerden "Okula gidiyoruz, öğretmenle veliyi, öğretmenle öğrenciyi birbirinden ayırt edemiyoruz." şikayeti aldıklarını söyledi.

“BAŞKA ÜLKENİN BAYRAĞINI TAŞIYAN TİŞÖRT İLE DERSE GİREN VAR”

Bu durumun yarattığı karışıklığa dikkat çeken Bakan Tekin, bazı örnekler de verdi. "Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan tişört ile derse giren, burada farklı dillerde yazılar olan farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan mesajlar veren kıyafetler var." diyen Tekin, bu durumun öğretmenlerin itibarını zedelediğini anlattı.

"KÖTÜ ÖRNEKLER ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZI ZAN ALTINDA BIRAKIYOR"

Öğretmenlerin tamamına yakınının öğretmen itibarına yakışır şekilde giyindiğini belirten Tekin, "Ancak arada bu tür kötü örnekler bütün öğretmen arkadaşlarımızı zan altında bırakıyor." şeklinde konuştu.

Devlet Memurları Kanunu'nu anımsatan Bakan Tekin, öğretmenlerin de bu kanuna tabi olduğunu belirterek, "Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış." dedi.