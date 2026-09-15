Bakan Tekin'den açıklama. 12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
15.09.2026 11:10
Son Güncelleme: 15.09.2026 11:31
Bakan Tekin, kısa vadede böyle bir planları olmadığını kaydetti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalıp kısalmayacağına ilişkin açıklama yaptı.
AA Editör Masası'nın konuğu olan Tekin, zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini söyledi.
Tekin, şu an böyle bir gündemlerinin olmadığını belirterek kısa vadede böyle bir düzenleme yapılmayacağını kaydetti.
ÖĞRETMENLERE BEYAZ ÖNLÜK DÜZENLEMESİ
Bakan Tekin, öğretmenlerin beyaz önlük giymesine ilişin düzenlemeye de değindi.
Alınan hiçbir kararın anlık olmadığını, sahadan gelen şikayetler ve eleştirileri takip ettiklerini söyleyen Bakan Tekin, velilerden "Okula gidiyoruz, öğretmenle veliyi, öğretmenle öğrenciyi birbirinden ayırt edemiyoruz." şikayeti aldıklarını söyledi.
“BAŞKA ÜLKENİN BAYRAĞINI TAŞIYAN TİŞÖRT İLE DERSE GİREN VAR”
Bu durumun yarattığı karışıklığa dikkat çeken Bakan Tekin, bazı örnekler de verdi. "Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan tişört ile derse giren, burada farklı dillerde yazılar olan farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan mesajlar veren kıyafetler var." diyen Tekin, bu durumun öğretmenlerin itibarını zedelediğini anlattı.
"KÖTÜ ÖRNEKLER ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZI ZAN ALTINDA BIRAKIYOR"
Öğretmenlerin tamamına yakınının öğretmen itibarına yakışır şekilde giyindiğini belirten Tekin, "Ancak arada bu tür kötü örnekler bütün öğretmen arkadaşlarımızı zan altında bırakıyor." şeklinde konuştu.
Devlet Memurları Kanunu'nu anımsatan Bakan Tekin, öğretmenlerin de bu kanuna tabi olduğunu belirterek, "Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış." dedi.
Öğretmenler için hazırlanan önlükler 2023 yılında tanıtılmıştı.
"ÖĞRETMENLERİMİZE ÖNLÜK GİYMELERİNİ TAVSİYE ETTİK"
Öğretmenler için hazırlanan beyaz önlüklere ilişkin ilk çalışmanın 2023 yılında yapıldığını belirten Tekin, "Kendi bütçemizden bütün öğretmen arkadaşlarımıza tavsiye niteliğinde birer beyaz önlük yaptırdık. Bütün arkadaşlarımıza önlük tavsiye ediyoruz diyerek paylaştık." ifadelerini kullandı.
“BAZI SENDİKALAR KARŞI ÇIKTI”
Bazı sendikaların bu duruma karşı çıktığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı, "Biz hukuk devleti çerçevesinde yürürlükteki kanun ve ona göre çıkartılmış mevzuata göre işlem yapılmasını istiyoruz. Bir sendikanın bu konuyu eleştirmesi başka bir şeydir, böyle olacak demesi kabul edilebilir bir şey değildir." diye konuştu.
ÖĞERTMENLERE CEP TELEFONU UYARISI
Sınıfta cep telefonu kullanımına da değinen Tekin, "Sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk." dedi.