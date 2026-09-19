Bakan Tekin'den açıklama: Okullarda ara tatil yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki ara tatillere ilişkin açıklama yaptı.

CNNTürk yayınına katılan Tekin, yasal mevzuata göre öğrencilerin 180 iş günü boyunca eğitim görmelerinin zorunlu olduğunu anımsattı.

Tekin, "Yıl içerisinde bizim 29 Ekim, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Ramazan-Kurban Bayramı dediğinizde ciddi miktarda tatil var. Bunların hepsini birleştirince 180 iş günü ve 2 ay tatili takvime sıkıştıramıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ara tatillerin bayramlara denk geldiğini söyleyen Tekin, "Yerleştirdiğimiz sürece problem yok ama yerleştiremeyince bu ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz." dedi.

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 'nın takvimine göre, okullarda bu yıl ilk ara tatil 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak. İlk ara tatil 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

İkinci dönemin ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK ZORUNLULUĞU

Tekin, beyaz önlük zorunluluğunda CİMER üzerinden alınan çok sayıda şikayetin etkili olduğunu da söyledi.

Türkiye 'de öğretmenlerin devlet memuru statüsünde olduğunu anımsatan Bakan Tekin, memurlara yönelik hazırlanan kılık kıyafet yönetmeliği olduğunu söyledi.

“TEDBİRLER ALMAK GEREKTİ”

Tüm memurların bu yönetmeliğe uyma zorunluluğu olduğunu belirten Tekin, "Güvenlik meselesi de dahil birçok konuda, okula yabancı birinin girip girmediğinin, okuldaki öğretmenler ile diğerlerini ayrıştırmak açısından bazı tedbirler almak gerekti." ifadelerini kullandı.

"Öğretmen arkadaşlarımızın giydikleri kıyafetlerdeki marka reklamlarından, tişörtlerle verilen mesajlara kadar tartışmalı şeylerle karşılaştım." diyen Tekin, şöyle devam etti:

“- Mesela LGBTİ tezlerini açıklayan veya çağrıştıran şeyler. Bunlar çok doğru değil, tartışmaları beraberinden getiriyor. CİMER üzerinden çok şikayet ulaştı. Ya 657'ye tabi olduklarını hatırlatacaktık ya da daha rahat olabileceklerini düşündüğümüz önlükleri tercih edecektik. Bunu tercih ettik.”