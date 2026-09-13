Bakan Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Yarın okullar açılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Her yeni eğitim öğretim yılının çocuklar için gelişime ve dönüşüme açılan bir kapı olduğunu belirten Tekin, bunun, kendileri için ise Türk milletinin yarınlarına dair taşıdığı büyük mesuliyetin yeniden yapılanması olduğunu kaydetti. Milyonlarca öğrencinin okul kapılarından içeri adım atarken duyduğu heyecanı paylaştığını aktaran Tekin, öğretmenlerin emeği, ailelerin desteği ve devletin imkanlarıyla yeni bir yıla başladıklarını vurguladı.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile üçüncü eğitim öğretim yılına girerken geride bıraktığımız iki yılın tecrübesini de yanımıza alıyoruz. Modelimizin merkezinde yer alan 'yetkin ve erdemli insan' anlayışı, eğitime bakışımızın istikametini tayin ediyor. Çocuklarımızın edindiği bilgiyle ne yaptığı, nasıl düşündüğü, hangi değerleri benimsediği ve nasıl bir şahsiyet geliştirdiğine odaklanıyoruz. Matematiğin kazandırdığı muhakemenin, tarihin verdiği şuurun, edebiyatın incelttiği idrakin, bilimin açtığı imkanların çocuklarımızın hayatında bir karşılık bulmasını arzu ediyoruz. Bilginin şahsiyete ve hayata intikalini sağlamak, maarifin en esaslı meselelerinden biridir."

"YENİLENEN DİJİTAL EĞİTİM İMKANLARINI HİZMETİNİZE SUNUYORUZ"

Bakan Tekin, okulun, öğrencilerin merak edeceği, soracağı, araştıracağı, yanılacağı, yeniden deneyeceği, kabiliyetlerini keşfederken kendilerini de tanıyacağı bir yuva olduğunu hatırlatarak, öğrencilerden, öğrendikleri her yeni bilgiyi hayatla buluşturmalarını, karşılaştıkları meseleler üzerinde düşünmelerini, kendi hükümlerini verebilmelerini ve verdikleri kararların mesuliyetini taşımalarını beklediklerini bildirdi.

Bu yıl öğrencilerin okul hayatlarında oyuna daha fazla yer açtıklarının altını çizen Tekin, öğrencilerin, "Maarifin Kalbinde Oyun" anlayışıyla geleneksel oyunları yeniden hatırlayacaklarını, arkadaşlarının yüzüne bakarak konuşmalarının, birlikte hareket etmelerinin, paylaşmalarının, beklemelerinin, kazanmalarının ve kaybetmelerinin hayatın kıymetli dersleri arasında bulunduğunu yaşayarak öğreneceklerini belirtti.

Öğrencilerin içinde yaşadıkları dünyanın daha önce hiçbir neslin sahip olmadığı imkanlar sunduğuna işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

"Teknolojiye ulaşmak kolaylaşıyor, bilgi çoğalıyor, yapay zeka hayatımızın pek çok alanını değiştiriyor. Böylesi bir dünyada asıl maharet, teknolojiyi kullanabilmenin yanında ona istikamet verebilecek iradeye sahip olmaktır. Doğru bilgiyi yanlıştan ayırabilmenizi, dijital dünyada mahremiyetinizi korumanızı, gerektiğinde ekranı kapatıp kendi zamanınıza hükmedebilmenizi önemsiyoruz. Yenilenen EBA, MEBİ, DİLİM ve diğer dijital eğitim imkanlarımızı da bu anlayışla sizlerin hizmetine sunuyoruz."

"OKUL İLE AİLE ARASINDAKİ İRTİBATI DAİMA CANLI TUTALIM"

Bakan Tekin, öğrencilerin öğretmenlerinden derslerinin bilgisini öğrenirken, insanlara nasıl davranılacağını, emeğe nasıl kıymet verileceğini, adaletin, nezaketin ve vakar sahibi olmanın ne anlama geldiğini de gördüklerini belirtti.

Mesajında, öğretmenlere yönelik "Bakanlık olarak mesleğinizi huzur ve güven içinde icra edebilmeniz, mesleki müktesebatınızı geliştirebilmeniz ve emeğinizin hak ettiği itibarı görmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretmen Eğitimi paketleriyle uygulamada müşterek bir anlayışı güçlendireceklerini, öğretmenlerden gelen değerlendirmeleri eğitim politikalarının kıymetli bir parçası olarak görmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Tekin, çocuğun yetişmesinde aile ile okulun birbirini anlaması, birbirine güvenmesi ve aynı gaye etrafında buluşmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Öğretmenlerin mesleki birikimi ile velilerin çocuklarına dair bilgisi ve dikkati bir araya geldiğinde, çocukların gelişimini daha yakından takip edebilecekleri güçlü bir zemin oluşacağına işaret eden Tekin, bu ilişkinin karşılıklı hürmet gözeterek sürdürülmesini son derece kıymetli bulduklarını vurguladı.

Çocukların eğitim yolculuğunda güçlü bir iletişim, dayanışma ve işbirliği içinde hareket etmeyi önemsediklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

“Bu eğitim öğretim yılında da evlatlarımızın gelişimini gelin, beraber takip edelim, ihtiyaçlarını zamanında fark edelim, okul ile aile arasındaki irtibatı daima canlı tutalım. Çocuklarımızın iyiliği ve geleceği için aynı istikamette yürümeye devam edelim. Her bir evladımızın bu yılın sonunda okula başladığı günden daha bilgili, daha meraklı, daha mahir ve müşfik bir şahsiyet olarak yoluna devam etmesini diliyorum.”