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Bakan Tekin'den YKS sonuçları sonrası mesaj

21.07.2026 11:13

Bakan Tekin'den YKS sonuçları sonrası mesaj
Anadolu Ajansı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçları açıklandı.

AA
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün açıklanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( 2026-YKS ) sonuçlarının gençler ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

 

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonuçların değerli gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin tercih sürecini en güzel şekilde değerlendirerek ilgi duydukları ve hayalini kurdukları alanda eğitim almalarını temenni ediyorum. Rabb'im evlatlarımızın emeklerini zayi etmesin, yollarını ve bahtlarını açık eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.

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