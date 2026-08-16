Bakan Uraloğlu: 573 Televizyon ve 215 radyo kanalı yeni nesil uydulara taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Türksat 3A uydusu üzerinden hizmet alan televizyon ve radyo kanallarının yayınlarının, diğer Türksat uydularına aktarılmasına ilişkin "Televizyon ve radyo kanallarımız artık yeni nesil uydularımızla daha kaliteli ve daha yüksek teknolojiyle yayın yapacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2008 yılından bu yana hizmet veren Türksat 3A'nın üzerindeki televizyon ve radyo yayınlarının, Türksat uydu filosundaki yüksek kapasiteli uydulara aktarımı operasyonunun kesintisiz bir şekilde ve başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

DAHA KALİTELİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YAYIN

Bakan Uraloğlu, 18 yıldır faaliyette bulunan Türksat 3A'nın teknolojik ömrünü tamamlaması nedeniyle medya kuruluşlarının yayınlarının 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece yeni nesil uydulara taşındığını belirtti. Yüzlerce frekansın eş zamanlı olarak yer değiştirdiği ve çok yüksek mühendislik hassasiyeti gerektiren bu dev operasyonun, ekranlara hiçbir kesinti yansımadan kusursuzca tamamlandığını anlatan Uraloğlu, "Televizyon ve radyo kanallarımız artık yeni nesil uydularımızla daha kaliteli ve daha yüksek teknolojiyle yayın yapacak" şeklinde konuştu.

Geçiş sürecinin hem yayıncı kuruluşlar hem de vatandaşlar açısından sorunsuz atlatılması için televizyon ve radyo kanalları ile eş güdüm içinde bir aydır devam eden teknik hazırlıkların kusursuz bir operasyonla sonuçlandığını vurgulayan Uraloğlu, taşıma işleminin teknik büyüklüğüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türksat 3A uydumuz 18 yıl boyunca yayıncılık sektörümüzün yükünü omuzladı. Gelişen teknoloji , yayıncılıkta ulaşılan yeni küresel standartlar ve artan kapasite ihtiyaçlarımız doğrultusunda, medya kuruluşlarımızın yayınlarını filomuzun daha güçlü uydularına aktardık. Dile kolay; 573 televizyon ve 215 radyo kanalının taşınması demek, uzayda bine yakın frekansın ve yayın parametresinin saniyeler içinde, eş zamanlı olarak yeni adreslerine kilitlenmesi demektir. Türksat mühendislerimizin üstün kabiliyeti ve titiz çalışması sayesinde, böylesine devasa ve sıfır hata gerektiren bir frekans aktarım operasyonunu hiçbir aksama yaşanmadan başarıyla tamamladık. Türkiye 'nin uzaydaki yayıncılık altyapısı artık çok daha güçlü."

Yayınların aktarıldığı uyduların Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunduğunun altını çizen Uraloğlu, vatandaşların çanak anten ayarı yapmasına gerek kalmadığını belirterek, "Vatandaşlarımızın televizyon keyfinin bu süreçten en ufak bir şekilde etkilenmemesi en büyük önceliğimizdi. Yayın aktarımı yapılan yeni nesil uydularımız uzayda aynı yörünge açısında bulunduğu için, izleyicilerimiz mevcut çanak antenlerini ve anten açılarını hiçbir şekilde değiştirmeden, sadece daha kaliteli bir görüntüyle yayınları izlemeye devam edebilecekler. Milyonlarca hanede, vatandaşımıza hiçbir teknik zahmet yaşatmadan bu teknolojik geçişi kusursuzca tamamlamanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

TKGS DESTEKLİ CİHAZLAR OTOMATİK GÜNCELLEME

Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında yer alan Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) sayesinde milyonlarca kullanıcının hiçbir işlem yapmadan güncel yayınlara ulaştığını ifade eden Uraloğlu, eski nesil cihaz kullanan vatandaşlar için de yapılması gerekenleri hatırlattı.

Uraloğlu "Türksat mühendislerimizin geliştirdiği TKGS sistemi sayesinde TV ve radyo kanalları listesi otomatik olarak güncellendi. TKGS desteği olmayan daha eski model uydu alıcısı kullanan vatandaşlarımız ise cihazlarından kolayca ‘Şebeke Taraması' veya ‘Ağ Taraması' yaptırarak yeni frekanslar üzerinden yayınlarına erişebilirler" açıklamasında bulundu.

"HABERLEŞME UYDUSU ÜRETEN 11 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Uraloğlu, Türksat'ın 6 haberleşme uydusuyla bölgenin en güçlü uydu operatörleri arasında yer aldığını belirterek yeni uydu projeleriyle ülkemizin iletişim altyapısını daha güçlendireceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ülkemiz için bir mihenk taşı olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Türkiye birçok alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da kendi teknolojisini geliştirebilen bir ülke haline geldi. Haberleşme uydusu üreten 11 ülkeden biriyiz. Türksat 6A ticari olarak çok geniş bir coğrafyada hizmet veriyor. Sırada Türksat 7A var. Türksat 7A'yı da yerli ve milli bir perspektifle hayata geçireceğiz" diye konuştu.