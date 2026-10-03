Bakan Uraloğlu’ndan TEKNOFEST’te Şanlıurfa’ya yeni terminal mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , yolcu sayısı 1 milyonu aşan Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda ilave terminal inşaatlarının gündeme geleceğini açıkladı.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye ’nin havacılık alanında önemli mesafe katettiğini belirtti.

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nın bölgesel bir havalimanı olduğunu ifade eden Uraloğlu, 4 bin metrelik piste sahip havalimanının hızla geliştiğini söyledi.

Uraloğlu, “1 milyonu aşkın yolcu sayısını geçmiş durumdayız. TEKNOFEST’le beraber bu trend havalimanımız için devam edecektir, ilave terminal inşaatları gündeme gelecektir. O da bizim borcumuz olsun” dedi.

TEKNOFEST’e Şanlıurfa’nın yanı sıra çevre illerden de yoğun katılım olduğunu belirten Uraloğlu, artan talebe paralel olarak yolculara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.