Bakanlık duyurdu. 230 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmen denetimleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı , konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzenlenen denetimlerde, 15 bin 905 personel ve 5 bin 11 ekip görev aldı.

3 bin 229 noktada; 2 bin 214 metruk bina, 3 bin 893 umuma açık yer ve bin 227 diğer yerler olmak üzere toplam 7 bin 334 yer kontrol edildi.

279 bin 575 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 230 düzensiz göçmen yakalandı.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.