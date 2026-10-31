Bakanlıktan kimsesizler için genelge

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için valiliklere, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

Kimsesizlerin barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak, temizlik, sağlık , temel gıda, giyim ihtiyaçları karşılanacak.

Genelgede ayrıca vatandaşlara gerekli hallerde psikososyal destek sağlanması talimatı verildi.