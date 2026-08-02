Bakırköy’de parkta uygunsuz davranışlarda bulunan 2 kişi serbest bırakıldı

Ataköy Mahallesi'nde bulunan Ayamama Parkı'nda iki kişinin uygunsuz davranışlarda bulunduğuna ilişkin görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 30 Temmuz'da çekildiği belirlenen görüntülerdeki kişilerin Mısır uyruklu J.R.S.A.M. ile Z.M.A.E. olduğu tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler, 1 Ağustos'ta gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'hayasızca hareketler' suçundan adliyeye sevk edildi. İfadelerinde suçlarını kabul ederek pişman olduklarını söyleyen şüpheliler, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.