Balık tesisinde 15 işçi hastanelik oldu
03.04.2026 04:33
Son Güncelleme: 03.04.2026 04:45
Milas'ta balık işleme tesisinde amonyak sızıntısı nedeniyle 15 işçi zehirlendi.
Muğla'nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren balık işleme tesisindeki gaz sızıntısı nedeniyle işçiler hastanelik oldu.
Olay, akşam saatlerinde Güllük Mahallesi'nde meydana geldi. Tesiste amonyak sızıntısı kaynaklı zehirlenme vakası ihbarının ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Zehirlenen 14 işçi ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.