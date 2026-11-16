Balıkesir'de can pazarı. Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu

BİRİ ÇOCUK 10 YOLCU KURTARILDI

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle denize düşen minibüste bulunan biri çocuk toplam 10 yolcunun tamamı sağ olarak sudan çıkarıldı.

Yolcuların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞOFÖRDEN ACI HABER

Minibüs şoförü Batuhan Yılmaz’ın ise hayatını kaybettiği açıklandı.