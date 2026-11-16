Balıkesir'de can pazarı. Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu
16.11.2026 13:45
Son Güncelleme: 16.11.2026 14:08
Vatandaşlar, minibüste mahsur kalan yolcuları tahliye edebilmek için kıyıdan araca merdiven uzatarak kurtarma çalışması başlattı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şoförü direksiyon başında kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize düştü. Olayda şoför yaşamını yitirdi, yaralanan yolcular hastaneye kaldırıldı.
Ayvalık-Sarımsaklı Mahallesi seferini yapan yolcu minibüsünün şoförü Batuhan Yılmaz, Atatürk Bulvarı 06 mevkiinde kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda kontrolden çıkan minibüs, savruldu ve içerisindeki yolcularla birlikte denize uçtu.
O anlar çevrede bulunanların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
BİRİ ÇOCUK 10 YOLCU KURTARILDI
Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle denize düşen minibüste bulunan biri çocuk toplam 10 yolcunun tamamı sağ olarak sudan çıkarıldı.
Yolcuların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
ŞOFÖRDEN ACI HABER
Minibüs şoförü Batuhan Yılmaz’ın ise hayatını kaybettiği açıklandı.