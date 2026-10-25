Balıkesir'de gezi teknesi battı. Kayıp doktor aranıyor

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesi Kız Adası açıklarında dün saat 20.00 sıralarında iddiaya göre; içerisinde toplam 9 kişinin bulunan özel tekne , alt kısmından su alarak battı. İhbar üzerine bölgeye 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.

Ekipler, teknede bulunanlardan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 8 kişi, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Teknede yer aldığı belirtilen ve Burhaniye'de KBB Uzmanı olarak görev yapan Dr. Şahin B.'nin ise denizde kaybolduğu bildirildi.

Üzerinde can yeleği bulunduğu belirtilen Şahin B. için denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.