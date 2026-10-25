Balıkesir'de gezi teknesi battı. Kayıp doktordan acı haber
25.10.2026 10:52
Son Güncelleme: 25.10.2026 12:15
Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kız Adası yakınlarında özel gezi teknesinin su alarak batması sonucu kaybolan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü'nün cansız bedeni bulundu.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kız Adası açıklarında dün saat 20.00 sıralarında iddiaya göre; içerisinde toplam 9 kişinin bulunan özel tekne, alt kısmından su alarak battı. İhbar üzerine bölgeye 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.
Ekipler, teknede bulunanlardan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 8 kişi, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazada, denizde kaybolan Burhaniye Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü için başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece boyunca aralıksız sürdürüldü.
Bölgede sabah saatlerinde de devam eden arama çalışmalarından acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, saat 10.30 sıralarında doktorun denizde cansız bedenine ulaştı.