Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var
01.05.2026 06:08
DHA
Tekirdağ-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü Bandırma'da devrildi. Nedeni henüz bilinmeyen kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şoförünün hakimiyetini kaybettiği şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı’nda meydana geldi. Tekirdağ-İzmir seferini yapan otobüsün devrilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ayrıntılan birazdan NTV.COM.TR'de...