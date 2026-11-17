Balıkesir'i sağanak vurdu. Ev ve iş yerlerini su bastı
17.11.2026 13:24
Edremit’te sağanak yağış hayatı felç etti.
Balıkesir Edremit'te metrekareye 68 kilogram yağış düştü. Cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini bastı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle Bülent Ecevit Bulvarı ve Çay İçi Caddesi adeta dereye döndü.
İlçeye bağlı Altınkum, İkizçay, Zeytinli, Altınoluk ve Güre mahallelerinde yol seviyesinin altında kalan ev ve iş yerlerini su bastı.
Cadde ve sokaklar sular altında kaldı, iş yerlerini su bastı.
Edremit'in Cennetayağı Mahallesi Öğretmenevi Kavşağı ve yürüyüş yolunun bulunduğu yan yollarda biriken sular nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.
Belediye ekipleri, ilçe genelinde su baskınlarını önlemek için çalışmalar yürütüyor.
Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
METREKAREYE 68 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Metrekareye 68 kilogram yağışın kaydedildiği ilçede, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde belediye, Edremit Belediyesi Fen İşleri, BASKİ ve itfaiye ekipleri su tahliye ile mazgal temizleme çalışmalarına başladı.