Balkanlardan sağanak geliyor. Hava 4-5 derece soğuyacak, üç gün yağmur yağacak

SU BASKINI VE DOLU UYARISI

Çelik, yeni sistemle birlikte yağışların geniş bir alana yayılacağını söyledi.

Pazartesi ve salı günü yurt genelinde sağanak beklendiğini ifade eden Çelik, "Marmara ve Karadeniz’de zaman zaman yine kuvvetli yağış ihtimali var." dedi.

Beklenen yağışların ani su baskını ve yerel dolu gibi olumsuzluklara neden olabileceğini ifade eden Çelik, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.