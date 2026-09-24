Balkanlardan sağanak geliyor. Hava 4-5 derece soğuyacak, üç gün yağmur yağacak
24.09.2026 16:00
Sağanak yağışın pazartesi, salı ve çarşamba günü etkili olması bekleniyor.
Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava sistemi yeni haftada Türkiye'yi etkisi altına alacak. Hava sıcaklığı 4-5 derece birden düşecek, üç gün boyunca sağanak etkili olacak.
Türkiye hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yağışlı hava sisteminin cumartesi günü Trakya'dan yurda giriş yapacağını söyledi.
Yumartesi günü yalnızca Trakya'da sağanak beklendiğini belirten Çelik, pazar günü ise sistemin batı bölgeleri etkisi altına alacağını anlattı.
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz içe İç Anadolu'nun batısında pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini ifade eden Çelik, hafta sonu sistem gelmeden havanın önce 1-2 derece ısınacağını ardından yeni haftayla birlikte 4-5 derece düşeceğini anlattı.
Ankara ve İstanbul'da etkili olan sağanak bazı noktalarda su birikintisi oluşmasına eden olmuştu.
SU BASKINI VE DOLU UYARISI
Çelik, yeni sistemle birlikte yağışların geniş bir alana yayılacağını söyledi.
Pazartesi ve salı günü yurt genelinde sağanak beklendiğini ifade eden Çelik, "Marmara ve Karadeniz’de zaman zaman yine kuvvetli yağış ihtimali var." dedi.
Beklenen yağışların ani su baskını ve yerel dolu gibi olumsuzluklara neden olabileceğini ifade eden Çelik, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.
Bu hafta içinde Karadeniz'deki şehirlerde de sağanak etkili olmuş, bazı şehirlerde sokaklar sular altında kalmıştı.
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Ankara'da cuma günü ve hafta sonunun büyük bölümünde yağış beklenmediğini kaydeden Çelik, başkentte beklenen yağmurun pazar günü gece saatlerine doğru başlayacağını aktardı. Başkent Ankara'nın yeni haftaya gök gürültülü sağanakla başlangıç yapacağını söyleyen Çelik, "Pazartesi ve salı gününden sonrasında 3-4 derecelik düşüş bekliyoruz." dedi.
İstanbul'da da cuma günü yağış beklenmiyor. Ancak cumartesi ve pazar günü sağanak yağışla geçirecek. İstanbul'da hava sıcaklığı yağmurla birlikte 3-4 derece gerileyecek.
İzmir'de ise cuma ve cumartesi günü yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, "Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Pazar gününden sonra sistem kıyı Ege'de etkisini kaybediyor." değerlendirmesinde bulundu.