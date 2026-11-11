Balkonda mahsur kalan çocuğu polis memuru kurtardı

Bilecik 'te 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki balkonun dışında mahsur kalan çocuk , olay yerine gelen polis memuru tarafından kurtarıldı. Doğal gaz borusuna tutunarak bekleyen çocuğun yardımına itfaiye ekiplerinden önce polis yetişti.

Olay, dün Bahçelievler Mahallesi Işık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı apartmanın ikinci katında yaşayan E.E.Ö. isimli çocuk, oyun oynamak için balkona çıktı.

Balkon camından dışarı çıkan çocuk, yeniden içeri giremeyince doğal gaz borusuna tutunarak mahsur kaldı.

Çocuğun balkonun dışında olduğunu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ilk ulaşan kişi trafik polisi Halil Demir oldu.

"DAYANAMIYORUM ARTIK" DİYE SESLENDİ

Çocuğun "Dayanamıyorum artık" diye seslenmesi üzerine polis memuru, itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden ikinci kattaki yan dairenin balkonuna çıktı.

Balkondan dışarı uzanan Demir, doğal gaz borusuna tutunan çocuğu bulunduğu yerden alarak kurtardı.

Polis memurunun müdahalesi, olaya tanık olan çevredekilerin takdirini topladı.