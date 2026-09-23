Balon balığı avcılığında destek kotası 1 milyona çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı balon balığı türlerinin avlanmasını teşvik etmek amacıyla yürütülen destekleme programında uygulama esaslarını değiştirdi.

23 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan tebliğle, yedi balon balığı türü için destekleme kapsamında kabul edilebilecek balık sayısı 200 binden 1 milyona çıkarıldı.

Düzenleme kapsamında Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster ve Torquigener flavimaculosus türleri için balık başına 10 lira ödeme yapılacak.

Karara göre destek kapsamında sisteme girilen balıkların toplamı 1 milyona ulaşıncaya kadar adet başına ödeme yapılabilecek. Böylece bu yedi tür için ayrılabilecek destek miktarı teorik olarak 10 milyon liraya kadar çıkabilecek.

BENEKLİ BALON BALIĞINDA 35 LİRA

Daha tehlikeli türlerden biri olarak kabul edilen benekli balon balığında (Lagocephalus sceleratus) ise uygulama değişmedi. Bu tür için 100 bin adetlik kota ve balık başına 35 liralık destek devam ediyor.

Böylece iki gruptaki kotaların tamamen kullanılması halinde balon balığı avcılığı için toplam destek tutarı teorik olarak 13,5 milyon liraya ulaşabilecek.

GEÇEN YIL 291 BİN BALON BALIĞI AVLANDI

Balon balığı avcılığı son yıllarda bazı kıyı bölgelerinde balıkçılar için ek gelir kaynağına da dönüştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 2025 yılında 291 bin 547 balon balığı destekleme kapsamında avlandı. Programın başladığı 2020'den 2025 sonuna kadar avlanan balon balığı sayısı ise 665 bin 41'e ulaştı.

Örneğin Adana'da 2025 yılında 83 bin 309 balon balığı karşılığında balıkçılara toplam 915 bin lira destek ödemesi yapıldı. Antalya'da ise aynı yıl 22 bin 450 balık teslim edilirken balıkçılara toplam 479 bin 600 lira ödendi. Bunlar tek bir balıkçının kazancı değil, destekten yararlanan balıkçılara yapılan toplam ödemeler.

2026'daki talep de dikkat çekici. Adana Karataş'ta yılın destekleme alımlarının başlamasının ardından yalnızca dört günde 128 bin balon balığı yetkililere teslim edildi.