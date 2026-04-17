Banka şubesinin kapı camını kırıp kaçtılar

Antalya 'da bir bankanın kapı camını kıran şüpheliler kaçtı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki bir banka şubesinde meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bankanın giriş kapısının camını tekmeleyerek kırdıktan sonra kaçtı.

Sabah saatlerinde gelen banka çalışanları, giriş kapısının camının kırık olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HERHANGİ BİR HIRSIZLIK YAŞANMADI

İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bankada herhangi bir hırsızlık olayının yaşanmadığını belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra banka personeli kırılan camı toplayarak çöpe attı.

Polis ekipleri, şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.