Bankada suçüstü! Polis şubede gözaltına aldı, evinden sahte dolarlar çıktı

İstanbul Sarıyer 'de sahte dolar bozdurmak isteyen bir kişi, suçüstü yakalandı.

Olay, 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bankaya giden Zeliha A., elindeki 20 bin 200 doları bozdurmak istedi.

Banka görevlilerinin yaptığı kontrollerde paraların sahte olduğunun belirlenmesi üzerine durum polise bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yaptıkları çalışmada Zeliha A.'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde bulunan 20 bin 200 dolar incelendiğinde, 202 adet 100 dolarlık banknotun sahte, 1 adet 100 dolarlık banknotun ise gerçek olduğu belirlendi.

EVİNDE DE SAHTE PARA BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 25 adet sahte 50 Euro ile 25 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 227 adet sahte 100 dolarla 25 adet sahte 50 Euro bulundu.

Ele geçirilen sahte dolarların değerinin yaklaşık 1 milyon 37 bin lira olduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeliha A., çıkarıldığı mahkemece parada sahtecilik suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.