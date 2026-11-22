“HASRET GİDERMEK İÇİN GELİP ESKİ GÜNLERİMİZİ YAD EDİYORUZ”

Suların çekilmesiyle köyüne gelip anılarını tazeleyen Murat Kundakçı, "Buraya Çeltikdüzü köyünün tarihine tanıklık etmek için geldik. Burada adeta bir tarih yatıyor. Baraj sularının çekilmesiyle birlikte anılar ortaya çıktı. Su seviyesi yükselince şimdi ortaya çıkan cami sular altında kalıyordu. Burada dedelerimizin, ninelerimizin yaşam alanlarını görünce duygusallaşıyoruz. Bu aylarda genelde gelip eski günleri yad ediyoruz.” dedi.

Eski yerleşim yerlerinin ortaya çıktığı köyüne hasret gidermek için geldiğini söyleyen Barış Pehlivan, "Baraj sularının çekilmesiyle eski yerleşim yerleri, cami, okul, evler meydana çıktı. Ben de köyüme geldim hasret gideriyorum. Hasret gideriyor, anılarımızı yad ediyoruz. Bu camide namaz kılmıştım. Arada hasret gidermek için geliyoruz.” diye konuştu.