Barış Boyun çetesine operasyon: 33 şüpheli tutuklandı
13.06.2026 13:58
Tutuklanan şüphelilerden altısının avukat olduğu öğrenildi.
Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda 33 şüpheli tutuklandı.
Barış Boyun çetesine yönelik operasyonda 33 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Barış Boyun liderliğindeki organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa’da toplam 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 45 kişi yakalandı.
ALTISI AVUKAT 33 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan şüphelilerden altısının avukat olduğu öğrenildi.