Barışmak için buluştular, birbirlerini silahla yaraladılar
29.11.2026 15:24
IHA
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde barışmak için bir araya gelen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, taraflar birbirlerini tabancayla yaraladı.
Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. R.A. (24) ile K.T. (49) arasındaki husumetten dolayı taraflar barışmak için buluştu.
Olay yerinde aralarında yeniden kavga çıkınca, K.T. ve R.A. tabancayla birbirlerine ateş etti.
Yaralanan K.T., ambulansla Samsun Şehir Hastanesine, diğer yaralı R.A. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.