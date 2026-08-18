Barrack'tan İsrail açıklaması. "Türkiye uyarılmadı, makul bir yanıt hazırlayabilirdi"

ABD 'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail 'in Suriye'de Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin konuştu.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Barrcak, Türkiye 'nin İsrail'in düzenlediği saldırıdan önce uyarılmadığını vurguladı.

Türkiye'nin savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyine doğru yöneldiğini gözlemlediğini vurgulayan Baracak "Bu nedenle Türkiye kendi tepkisini mantıklı bir şekilde hazırlayabilirdi" dedi.

Barrack, Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine vurgu yaparak, "Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

İSRAİL SURİYE'DE EBU ZUHUR ÜSSÜNE SALDIRMIŞTI

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetinin doğu kırsalında bulunan terk edilmiş Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişleterek, silah ve füze depolarının yanı sıra stratejik askeri tesisleri de hedef alıyor.