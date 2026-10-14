Bartın maden faciasında ölen 43 işçi anıldı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de 5 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Hayatını kaybeden işçiler için müessesedeki servis kuyusunun önünde anma töreni düzenlendi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, gazetecilere, 43 maden işçisini kaybetmenin acısı ve üzüntüsünün ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Arslan, "Onların boşluğunu derinden hissediyoruz, ailelerinin acılarına ortak oluyor ve yürekten paylaşıyoruz. Allah bizlere böyle acılar bir daha yaşatmasın. Maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tabii ki bu tür kazalar bizlere iş güvenliği önlemleri almamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. İnşallah bir daha böyle kazalar, böyle olaylar yaşamayalım." şeklinde konuştu.

BARETLERE KARAFİL BIRAKILDI

Törende ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı madenci anıtı önündeki baretlere karanfil bırakıldı.

Bartın Belediye Başkan Vekili Şamil Keser, Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, sendika yöneticileriyle çok sayıda maden işçisinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, mevlit şekeri dağıtıldı.