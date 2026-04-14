Baş ağrısı şikayetiyle geldi, entübe edildi. Çağla yaşam savaşı veriyor

HATALI TEŞHİS İDDİASI

Menenjit teşhisinin daha önce konulabileceğini ancak hatalı teşhis nedeniyle dört gün zaman kaybettiklerini söyleyen baba Emrah Savaş, "Yüzde 70'lerin üstünde kanında enfeksiyon olmasına rağmen taburcu ettiler. Ertesi gün yine aynı şekil, çocuğun baş ağrıları geçmedi. Yine aynı acile götürdük. Burada da enfeksiyonun yükseldiğini söylediler." şeklinde konuştu.

"Çocuğun hastaneden çıkış görüntülerini görseniz; zaten dersiniz ki 'Bu çocuğu nasıl bırakıyorsunuz.' Çocuğu, annesi bir kolunda ben bir kolunda zor götürüyoruz." ifadelerini kulanan baba Savaş, "Bir de uzmana giderken çocuğumuzun başı geriye doğru yaslandı artık. Geriye doğru yaslanma, bu hastalığın zaten en önemli belirtilerinden birisiymiş. Şimdi buralarda öğreniyoruz bunları." şeklinde konuştu.

Kızının rahatsızlıklarının geçmediğini, uzman muayenesinden sonra da kötüye gittiğini anlatan Emrah Savaş, şöyle devam etti:

"- Ertesi akşam çocuğum yine rahatsızlandı, yine acile gittik, yine aynı. Hiçbir değişik bir şey yok. Kimse demiyor ki, 'Bir MR çekelim, bir tomografi çekelim.' Olacak gibi değil, 'BEUN’a getirelim' dedik. Dördüncü günün sabahında buraya geldik. Buraya gelince de geç kalınmış. Burada yaşadığımız süreç çok zor.

- Duyduğumuz, doktorlarımızın bize söylediği şeyler, hiç iç açıcı değildi. Ama yavrumuz dayanıyor, ameliyatını oldu. Ameliyatımız güzel geçti. Ameliyattan sonra tepkiler vermeye başladı, gözleriyle. Uzun bir süreç bizi bekliyor. Burada bize söylenilen bu virüs, çok hızlı yayılan bir virüsmüş.

- '6- 12 saatte bütün beyni, bütün vücudu ele geçirebiliyor' dediler. Ama biz orada 4 günümüzü kaybettik. 6 saat, 12 saat bir şey değil; 96 saatimiz gitti. Bir tomografi çekin, olmadı bizi buraya sevk edin. 4 gün boyunca çocuğa hep aynı serum."

"BAŞKALARININ BAŞINA GELMESİN"

Baba Savaş, "Başındaki baskıyı azaltmak için beyin tarafından bir operasyon geçirdi. Zorlu bir süreçti, o baskıdan dolayı rahatlasa da nefes alma olayıyla uğraşıyor, nefesi makinadan, entübe edildi." şeklinde konuştu.

Çocuğunun başından ayrılmadığını anlatan Savaş, "Riskli, risk olduğu için de buralardayız. Çocuğumuzu bırakamıyoruz, gidemiyoruz. Ben gerekli her şeyi yapacağım, şikayetlerde bulunacağım. Bizim başımıza geldi, başkalarının başına gelmesin." dedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: İKİNCİ BİR MENENJİT VAKASI YOK

Zonguldak Valiliği'nden de konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Basına yansıyan menenjit şüphesi haberleri hassasiyetle takip edilmekte olup, mevcut durumda ikinci bir menenjit şüpheli vaka tespit edilmemiştir. Başta Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisleri olmak üzere tüm sağlık birimleri konuyu Valiliğimiz koordinasyonunda hassasiyetle takip etmektedir." denildi.