Baş ağrısıyla hastaneye gitmişti. Çağla yaşama tutunamadı

AİLEDEN HATALI TEŞHİS TEPKİSİ

Çağla'nın babası Emrah Savaş, dün yaptığı açıklamada, menenjit teşhisinin daha önce konulabileceğini ancak hatalı teşhis nedeniyle dört gün zaman kaybettiklerini ileri sürmüştü.

Savaş, "Yüzde 70'lerin üstünde kanında enfeksiyon olmasına rağmen taburcu ettiler. Ertesi gün yine aynı şekil, çocuğun baş ağrıları geçmedi. Yine aynı acile götürdük. Burada da enfeksiyonun yükseldiğini söylediler." iddiasını dile getirmişti.

"Çocuğun hastaneden çıkış görüntülerini görseniz; zaten dersiniz ki 'Bu çocuğu nasıl bırakıyorsunuz.' Çocuğu, annesi bir kolunda ben bir kolunda zor götürüyoruz." diyen baba Savaş, "Bir de uzmana giderken çocuğumuzun başı geriye doğru yaslandı artık. Geriye doğru yaslanma, bu hastalığın zaten en önemli belirtilerinden birisiymiş. Şimdi buralarda öğreniyoruz bunları." ifadelerini kullanmıştı.