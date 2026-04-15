Baş ağrısıyla hastaneye gitmişti. Çağla yaşama tutunamadı
15.04.2026 10:20
Son Güncelleme: 15.04.2026 10:40
Hatalı teşhis iddiasını gündeme getiren Çağla'nın ailesi dört gün boyunca zaman kaybettiklerini belirterek duruma tepki göstermişti.
Zonguldak'ta menenjit ön tanısıyla tedavi gören 14 yaşındaki Çağla Savaş yaşama tutunamadı.
Zonguldak'ta baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 14 yaşındaki Çağla Savaş, bir haftadır tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.
Kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda eğitim gören sekizinci sınıf öğrencisi Çağla, 4 Nisan günü ateş ve baş ağrısı gibi şikayetlerle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine götürüldü.
İddiaya göre; burada yapılan kan tahlilinin ardından Savaş'a serum ve antibiyotik tedavisi verilip, taburcu edildi.
ERTESİ GÜN DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİ
Ertesi gün çocuklarının daha da kötü olduğunu gören ailesi, Çağla'yı tekrar aynı hastanenin acil servisine getirdi ve benzer tedavinin ardından taburcu edildi.
Baş ağrıları artan ve ense sertliği oluşan Çağla Savaş'ı ailesi, 6 Nisan'da uzman hekime muayene ettirdi.
Savaş'a antibiyotik tedavisi verildi ve evine gönderildi. Ertesi gün daha da kötüye giden Çağla Savaş, tekrar aynı hastanenin acil servisine götürüldü ve tedavisine devam edilmesi gerektiği söylendi.
DÖRT GÜN SONRA BİLİNCİ KAPANDI
8 Nisan'da bilinç kaybı, şiddetli baş ağrısı, ateş gibi şikayetlerle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Savaş, burada menenjit ön tanısı ile hastaneye yatırıldı.
10 Nisan'da başındaki baskıyı azaltmak için beyin ameliyatına alınan Çağla Savaş, entübe edildi.
Bir haftadır çocuk yoğun bakım servisinde tedavisi süren Savaş, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ailesi büyük üzüntü yaşarken, Çağla Savaş'ın yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Baba Emrah Savaş kızının kanında yüzde 70'lerin üzerinde enfeksiyon olmasına rağmen taburcu edildiğini söylemişti.
AİLEDEN HATALI TEŞHİS TEPKİSİ
Çağla'nın babası Emrah Savaş, dün yaptığı açıklamada, menenjit teşhisinin daha önce konulabileceğini ancak hatalı teşhis nedeniyle dört gün zaman kaybettiklerini ileri sürmüştü.
Savaş, "Yüzde 70'lerin üstünde kanında enfeksiyon olmasına rağmen taburcu ettiler. Ertesi gün yine aynı şekil, çocuğun baş ağrıları geçmedi. Yine aynı acile götürdük. Burada da enfeksiyonun yükseldiğini söylediler." iddiasını dile getirmişti.
"Çocuğun hastaneden çıkış görüntülerini görseniz; zaten dersiniz ki 'Bu çocuğu nasıl bırakıyorsunuz.' Çocuğu, annesi bir kolunda ben bir kolunda zor götürüyoruz." diyen baba Savaş, "Bir de uzmana giderken çocuğumuzun başı geriye doğru yaslandı artık. Geriye doğru yaslanma, bu hastalığın zaten en önemli belirtilerinden birisiymiş. Şimdi buralarda öğreniyoruz bunları." ifadelerini kullanmıştı.