Başakşehir'de bir okulda saldırı yapacağını söyledi. Polis alarma geçti

BAŞAKŞEHİR'DEKİ ORTAOKULDA SALDIRI

3 gün önce ilçede bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıkmış ve bir öğrenci hayatını kaybetmişti.

Saldırganın Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 10. sınıf kız öğrencisi F.M. olduğu öğrenilmişti.

OKULLARDA YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ MASADA

Saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yeni güvenlik önlemlerinin alınacağını ifade etmişti.

Okullarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Tekin, şubat ayı itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun karşısına çıkacaklarını söylemişti. Tekin, her okulun güvenlik açısından ayrı ayrı kategorize edilmesi gerektiğini, alınacak önlemlerin okulun fiziki koşullarına ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesinin önemine dikkat çekmişti.

7 Bakanlığın katılımıyla hazırlanan eylem planında güvenlik tedbirlerinin artırıldığını da ifade eden Tekin, okul bahçe duvarlarının durumundan elektronik güvenlik sistemlerine ve okul bahçelerine güvenlik kameraları yerleştirilmesine kadar pek çok başlıkta çalışma yürütüldüğünü belirtmişti.