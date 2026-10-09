Başakşehir'de bir okulda saldırı yapacağını söyledi. Polis alarma geçti
09.10.2026 08:08
Son Güncelleme: 09.10.2026 08:36
6 Ekim'de bir ortaokulda meydana gelen saldırı paniğe neden olmuştu.
İstanbul Başakşehir’de okula saldırı düzenleyeceği yönünde ses kaydı paylaşan 17 yaşındaki çocuk hakkında adli işlem başlatıldı.
Başakşehir'deki bir ortaokulda bıçaklı kavga sonrası bazı sosyal medya platformlarında ilçedeki bir okula saldırı düzenleneceğine ilişkin ses kaydı dolaşıma sokuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de konuya ilişkin çalışma başlattı.
Ses kaydını paylaştığı belirtilen kişinin 17 yaşındaki S.K. olduğu belirlendi.
Çocuk hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
BAŞAKŞEHİR'DEKİ ORTAOKULDA SALDIRI
3 gün önce ilçede bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıkmış ve bir öğrenci hayatını kaybetmişti.
Saldırganın Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 10. sınıf kız öğrencisi F.M. olduğu öğrenilmişti.
OKULLARDA YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ MASADA
Saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yeni güvenlik önlemlerinin alınacağını ifade etmişti.
Okullarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Tekin, şubat ayı itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun karşısına çıkacaklarını söylemişti. Tekin, her okulun güvenlik açısından ayrı ayrı kategorize edilmesi gerektiğini, alınacak önlemlerin okulun fiziki koşullarına ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesinin önemine dikkat çekmişti.
7 Bakanlığın katılımıyla hazırlanan eylem planında güvenlik tedbirlerinin artırıldığını da ifade eden Tekin, okul bahçe duvarlarının durumundan elektronik güvenlik sistemlerine ve okul bahçelerine güvenlik kameraları yerleştirilmesine kadar pek çok başlıkta çalışma yürütüldüğünü belirtmişti.