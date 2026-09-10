Başı makineye sıkışan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay saat 16.00 sıralarında Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (2.OSB) faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Vedat Sarıkaya (51), ahşap kesimi yapılan CNC makinesinde çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu makineye kafası sıkıştı. İşçinin yardımına çalışma arkadaşları koşarken, ağır yaralanan işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.