Başsavcılıktan 14 milyar TL iddiasına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan Tera ve Emre Tezmen’e ilişkin iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, “Tera patronu Emre Tezmen aylar önce Erdin Özel’in 14 milyar TL’yi şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurmuş” şeklinde haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Başsavcılık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu yönde herhangi bir müracaatın bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada, “Başsavcılığımıza bu yönde bir müracaatının olmadığı anlaşılmıştır.” denildi.