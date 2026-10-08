Başsavcılıktan fon soruşturması uyarısı: Adli işlem başlatılacak

Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan yeni bir açıklama yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, fon soruşturması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul , Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen tüm bilgi, belge ve raporlar üzerinde incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

“ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK”

Başsavcılığın açıklamasında bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir." denildi.

FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin son açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yapmıştı .

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Gürlek, soruşturma kapsamında 85 şüphelinin tutuklandığını, 207 kişi hakkında işlem yapıldığını ve şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbir kararları uygulandığını açıklamıştı.

Gürlek ayrıca, haksız kazançların iadesi amacıyla TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplara şimdiye kadar 5 kişinin gönüllü iade yaptığını bildirmişti.