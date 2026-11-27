Batman'da 22 yaşındaki genç parkta silahla vurulmuş halde ölü bulundu
27.11.2026 12:02
Polis ekipleri parkta güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Batman'da 22 yaşındaki bir genç, parkta silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Batman'ın Belde Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde parkın önünden geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan genci fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde U.F.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin parktaki çalışmalarının ardından gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.