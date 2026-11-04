Bavuldan düşen silah ateş aldı. 12 yaşındaki Melek yüzünden vuruldu
04.11.2026 09:02
Olay sırasında evde bulunan iki kişi gözaltına alındı.
Adana'da bir evde dolaptan indirilen bavuldaki tabanca yere düşüp patladı. 12 yaşındaki çocuk, kurşunun yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’ndeki müstakil bir evde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabanca, yere düşerek ateş aldı.
Tabancadan çıkan kurşun, Melek G.’nin (12) yüzüne isabet etti.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
RUHSATSIZ SİLAHA EL KONULDU, İKİ KİŞİ GÖZALTINDA
Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koyan polis, olay anında evde bulunan iki kişiyi gözaltına aldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.