Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan genelgeyle 2026 yılı Kurban Bayramı tatilinin ayrıntıları belli oldu. Genelgeye göre tüm kamu çalışanları bayram öncesinde idari izinli sayılacak.

İDARİ İZİN AYRINTILARI

Yayımlanan karara göre idari izin planlaması şu şekilde:

25 Mayıs Pazartesi: Kamu çalışanları tam gün idari izinli sayılacak.

26 Mayıs Salı: Kamu çalışanları saat 13.00'e kadar (yarım gün) idari izinli olacak.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN?

2026 yılı Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı günü saat 13.00'te resmi olarak başlayacak. Bayram süreci 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. İdari izin süresince kamu hizmetlerinin aksamaması adına gerekli önlemler alınacak. Kurum yöneticileri, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurmakla yükümlü olacak. Karar; Bakanlıklar, Valilikler, Belediyeler ve Yükseköğretim Kurulu gibi tüm kamu tüzel kişiliklerine iletildi.