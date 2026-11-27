Antalya 'nın Manavgat ilçesinde çarşıdaki iş yerlerinin önünde sergilenen ürünleri seçerek çalan altı kişi, ertesi gece yeniden geldikleri bölgede güvenlik görevlisinin kendilerini fark etmesi üzerine kaçtı. Hırsızlık ve takip anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, son bir hafta içinde farklı günlerde çarşıya gelen altı kişi, iş yerlerinin önünde sergilenen çok sayıda ürünü çaldı.

23 Kasım Pazartesi günü yeniden çarşıya gelen şüpheliler, iş yerlerinin önündeki ürünleri bir süre inceledikten sonra beğendiklerini çalarak bölgeden uzaklaştı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ PEŞLERİNDEN KOŞTU

24 Kasım Salı gecesi yeniden çarşıya gelen şüphelileri, caddede görevli güvenlik personeli fark etti. Güvenlik görevlisinin bağırması üzerine şüpheliler kaçmaya başladı. Bir süre şüphelilerin peşinden koşan güvenlik görevlisi, şüphelileri yakalayamadı.

HIRSIZLIK VE KOVALAMACA KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin, iş yerlerinin önündeki ürünleri inceleyerek beğendiklerini çaldığı görüldü. Bir başka görüntüde ise güvenlik görevlisinin şüphelilerin peşinden koştuğu ve şüphelilerin kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı.