Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'ne “Belediye başkanı ve başkanvekilinin seçimi" başlıklı madde eklendi.

Değişikliğe göre belediye başkanlığı veya başkanvekilliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, vali tarafından on gün içinde kararlaştırılan oylama toplantısında adaylık başvurusu yapılacak. İlk oturumdan sonra adaylık başvurusu yapılamayacak ancak adaylıktan çekilme her oylama oturumu öncesinde mümkün olacak.

Seçimde aday olan kişiler, seçimin yapıldığı oturumları yönetemeyecek ve başkanlık divanında görev alamayacak.

GEÇERSİZ SAYILACAK PUSULALAR

Seçimde kullanılacak birleşik oy pusulalarında adayların ismi alfabetik sırayla yer alacak, arka yüzü mühürlenecek. Oy sandıkları da şeffaf olacak.

Başkanlık mührü bulunmayan veya üzerine tanıtıcı işaret konulan oy pusulaları ile birden fazla kişiye tercih mührü basılmış oy pusulaları geçersiz sayılacak. Ancak tanıtıcı işaret niteliğinde olmayan ve oy pusulası olarak kullanılan kâğıdın üretiminden veya basımından kaynaklanan basım hatası, leke veya kırışıklık içeren oy pusulaları geçerli olacak.

Aynı alan içine birden fazla tercih mührü basılması ile hangi aday lehine olduğu anlaşılmak kaydıyla tercih mührünün tercih edilecek kişiye ait alanı ayıran çizgilerin dışına taşması oy pusulasını geçersiz kılmayacak.

SANDIKTAN FAZLA OY ÇIKARSA SEÇİM YENİLENECEK

Sandıktan, oy kullanan üye sayısından fazla mühürlü zarf çıkması durumunda hiçbir zarf açılmadan ilgili turdaki seçim yenilenecek.

Sandıktan çıkan mühürsüz zarflar açılmadan imha edilmek üzere ayrı bir alanda saklanacak ve mühürlü zarfların sayımına ve açılmasına devam edilecek.

Oylamada kullanılan her bir tura ait oy pusulaları ve zarflar, nihai seçim sonucu açıklandıktan sonra başkanlık divanı üyeleri tarafından imzalanan bir zarfa konularak mühürlenecek, dava açma süresi sonuna veya dava açılması durumunda karara kadar saklanacak.