Belediye garajında cinayet. Başkanın akrabası öldürüldü

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, belediyeye ait garajda İ.A. isimli şüpheli aralarında husumet bulunan Celil Yazıcı'ya tüfekle ateş edip kaçtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakeçili Belediyesi çalışanı Yazıcı, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde önlem aldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hayatını kaybeden Celil Yazıcı'nın Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi.