Belediye iştiraki şirketin müdürüne 80 milyon liralık zimmet gözaltısı

Antalya'nın Kemer Belediyesi'nin iştirak şirketinde müdür olarak görev yapan M.K.Y., zimmetine 80 milyon lira geçirdiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kemer Belediyesi'nin şikayeti üzerine Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Kemer Belediyesi iştiraki Personel Limited Şirketi'nin müdürü M.K.Y.'nin banka hesapları incelemeye alındı.

Şirket hesabından, M.K.Y.'nin bir bankadaki kişisel hesabına, 11 ayda yaklaşık 80 milyon lira gönderildiği tespit edildi. M.K.Y.'nin ikinci bankadaki hesabına yapılan transferlerin tutarı da incelemeye alındı.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında takibe alınan M.K.Y., 10 Kasım'da İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. M.K.Y.'nin ifadesi, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nca SEGBİS aracılığıyla alındı.

M.K.Y. ifadesinde, bahis nedeniyle borçlandığını, belediyeye sunulan hizmetlerin faturalarını gerçek bedellerinin üzerinde düzenleyerek şirkete fazla ödeme yapılmasını sağladığını söyledi.

Şüpheli, bu ödemelerle birlikte işçilerin ekim ve kasım aylarına ait SGK primleri için ayrılan parayı da kendi hesaplarına aktardığını beyan etti.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Savcılık, şüphelinin ifadesi ve banka hareketleri üzerinden belediyenin zarara uğratıldığı ve nitelikli dolandırıcılık yönünden kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirmesiyle M.K.Y.'yi tutuklama talebiyle Kemer Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.