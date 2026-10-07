Berna Laçin'e İzmir paylaşımı nedeniyle soruşturma

"HİZMET MÜCADELESİNDE DESTEK OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tugay'ın partiye katılımıyla ilgili olarak, "Ege'nin incisi İzmir 'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum." demişti .

Erdoğan'ın ardından kürsüye gelen Cemil Tugay ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.