Berna Laçin'e İzmir paylaşımı nedeniyle soruşturma
07.10.2026 13:18
Laçin, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamakla suçlanıyor.
Ünlü oyuncu Berna Laçin hakkında İzmir paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Ünlü oyuncu Berna Laçin hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" şeklinde paylaşım yapması üzerine soruşturma başlattı.
Laçin'e halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlaması yöneltildi.
CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE KATILDI
Laçin söz konusu paylaşımını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı gün gerçekleştirdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, bugün AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek AK Parti'ye katılmıştı.
"HİZMET MÜCADELESİNDE DESTEK OLACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tugay'ın partiye katılımıyla ilgili olarak, "Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum." demişti .
Erdoğan'ın ardından kürsüye gelen Cemil Tugay ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.