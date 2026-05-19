Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet soruşturması. 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenledi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi meclis üyesinin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin euroya el konulduğu belirtildi.

Açıklamada şüphelilerin isimleri şöyle sıralandı: Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel işçisi Özlem Demir Karakaş, Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık, Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer.

" Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması kapsamında 2025 Ocak ayında tutuklanan ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li Rıza Akpolat hakkında "rüşvet" soruşturmasında da tutuklama kararı verilmişti. Akpolat'ın, 2023 ve 2024 yıllarında belediyeden imar ve ruhsat talep edenlerden rüşvet istediği öne sürüldü.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz da çeşitli belediye görevlileriyle birlikte tutuklanmıştı.