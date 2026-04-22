Beşiktaş-Fenerbahçe maçında karaborsa bilet satışına 15 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş -Fenerbahçe futbol müsabakasında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Ekim 2025'te Fenerbahçe tribünlerine ait bin 900 biletin satışa çıkarıldığı, bunların 632'sinin kısa sürede satıldığı, diğer biletlerin ise uzun bir süre sistemde satışının yapılamadığı belirlendi.

SİSTEMİ ENGELLEYİP TOPLU ŞEKİLDE BİLET ALMIŞLAR

Bu biletleri satın almak isteyenlerin Passolig sistemine erişemediği, bu süreçte şüphelilerin de sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı tespit edildi. Şüphelilerin, aldıkları bu biletlerin bir kısmını müsabaka öncesi stadyum çevresinde, bir kısmını internet üzerinden Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarında sattıkları anlaşıldı.

Biletlerin satın alındığı banka ve kredi kartı sahiplerine yönelik çalışma sonucunda da aynı internet bağlantısı ve aynı kart bilgileriyle toplu şekilde maç bileti satın alan şüpheliler tespit edildi.