Beşiktaş'ta istinat duvar çöktü. Binadakiler mahsur kaldı

Olay, saat 10.45 sıralarında Etiler Mahallesi Yanarsu Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle binanın istinat duvarı ve girişindeki merdiven çöktü.

Binada bulunan 2 kişi mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Tedbir amacıyla arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, çöken kısmın altında kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Belediye ekipleri, binada çalışma başlattı.

"YAN APARTMAN YIKILDI SANDIK"

Bina içerisinde bulunan ve itfaiye tarafından çıkarılan Emre Kunt, "Binada bodrum katta oturuyorum. Saat 10.45'te binadan çıkacaktık. Merdivendeydik. Büyük bir yıkım sesi geldi. Biz yan apartman yıkıldı sandık. Bulunduğumuz yer yıkılmadığı için öyle düşündük. Çıktık ki kapının önü yıkılmış. Binada mahsur kaldık. Eşimle ikimizi itfaiye çıkardı. Binada başka kimse yoktu. Allah'tan bina çökmedi. Hasar tespiti yapılıyor" dedi.