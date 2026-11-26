Olay, 2 Kasım'da saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Akat Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir inşaat firmasının otoparkındaki otomobilde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilin sürücü koltuğunda göğsünden vurulmuş halde bulunan Yılmaz Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

ELİNDE UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU

Polis ekipleri, Aydemir'in elinde uzun namlulu silah olduğunu tespit etti.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aydemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.