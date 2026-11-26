Beşiktaş'ta otomobilde uzun namlulu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
26.11.2026 10:58
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beşiktaş'ta bir inşaat firmasının otoparkındaki otomobilde 62 yaşındaki bir kişi, göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, 2 Kasım'da saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Akat Mahallesi'nde meydana geldi.
Bir inşaat firmasının otoparkındaki otomobilde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobilin sürücü koltuğunda göğsünden vurulmuş halde bulunan Yılmaz Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
ELİNDE UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU
Polis ekipleri, Aydemir'in elinde uzun namlulu silah olduğunu tespit etti.
Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aydemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.