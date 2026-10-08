Beşiktaş'ta yolda çökme meydana geldi

İstanbul Beşiktaş 'ta gerçekleşen çökme saat 16.30 sıralarında Akatlar Mahallesi Selçuklar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce de çökmenin meydana geldiği noktada yapılan tamirat çalışmasına rağmen bugün yeniden çökme meydana geldi. Bu sırada sokaktan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir kazayı önledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis çökmenin meydana geldiği noktayı şeritle kapatırken, belediye ekipleri çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.

'BİRKAÇ DAKİKA ÖNCE OKUL SERVİSİ GEÇTİ'

Çevrede bulunan esnaf Hamdi Örenç, "Birkaç dakika önce bir okul servisi geçti. Servis geçti ondan sonra çöktü. Bir ay önce biz telefon açtık gelip yama yaptılar” dedi.